Şehit Ülgen anısına kütüphane açıldı Sinop’ta Şehit P.

Sinop’ta Şehit P. Uzm. Onb. Mahmut Mücahit Ülgen anısına Kabalı Köyü Ortaokulunda kütüphane açıldı.

Şehit P. Uzm. Onb. Mahmut Mücahit Ülgen anısına Kabalı Köyü Ortaokulunda yaptırılan kütüphane açılış törenine Sinop Valisi Köksal Şakalar, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Hikmet Tosun katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Şehit P. Uzm. Onb. Mahmut Mücahit Ülgen’in özgeçmişinin okunması, Kabalı Köyü Ortaokulu Müdürü Ferhat Ünal’ın açılış konuşmasını yapması ve Yaşayan Şehit Kütüphaneleri gönüllü grubu Sinop Koordinatörü Esin Tümer’in selamlama konuşması ile devam etti.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Köksal Şakalar, Yaşayan Şehit Kütüphaneleri gönüllü grubu Sinop Koordinatörü Esin Tümer’e plaket takdim etti.

Kütüphane açılış programı Vali Köksal Şakalar’ın Şehit ailesi ile açılış kurdelesini kesmesi ve birlikte kütüphaneyi gezmelerinin ardından son buldu.

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