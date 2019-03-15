Şehit Türk diplomatlar 18 Mart'ta anılacak

ANKARA (AA) - Türkiye'yi yurt dışındaki çeşitli ülkelerde temsil ederken şehit düşen Türk diplomatlar ve aileleri için 18 Mart'ta Ankara ve diğer illerde anma törenleri düzenlenecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 18 Mart Pazartesi saat 10.30'da Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde bir anma töreni gerçekleştirilecek.

Ayrıca, aynı gün yerel temsilcilikler ve Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği tarafından İzmir Karşıyaka'daki Şehit Diplomatlar Anıtı'nda bir tören düzenlenecek ve Fethiye'deki Şehit Diplomatlar Anıtı'na çelenk bırakılacak.

Türk diplomatlar ve aileleri, 18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle her sene Türkiye'de ve dış temsilciliklerde düzenlenen törenlerle anılıyor.



- Ermeniler 58 Türk'ü şehit etti

ASALA, JCAG, ARA terör örgütleri mensuplarının başını çektiği teröristler, 1970 ve 1980'li yıllarda Türk diplomatları ve onların ailelerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Bu saldırıların ilkinde 1973'te Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir, bir Ermeni terörist tarafından şehit edilmişti. Daha sonra 22 Ekim 1975'te Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil'in şehadetiyle devam eden Ermeni terör örgütleri iltisaklı saldırılar neticesinde 58'i Türk vatandaşı olmak üzere (31'i diplomat ve aile mensubu) 77 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Ermeni teröristlerin saldırılarının yanı sıra 1991 ve 1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Yardımcısı Çetin Görgü ile Büyükelçilik Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, 17 Kasım terör örgütü tarafından şehit edilmişti. Ayrıca, 1993'te Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdari Ataşesi Çağlar Yücel ile 2004'te Musul'daki Güvenlik Ataşeleri Nihat Akbaş, Bilal Urgen, Adem Çiçek, Bülent Kıranşal ve Süleyman Karahasanoğlu görevleri sırasında şehit düşmüştü.

- Şehitlerin aziz hatıraları yaşatılacak

Şehitlerin aziz hatıralarının yurt dışında şehadete ulaştıkları noktalarda da anıtlar ve plaketlerle yaşatılmasına önem atfediliyor. Bu çerçevede, Sidney, Ottava, Lahey, Lizbon, Viyana ve Burgaz’da şehitler için anıt ve plaket çalışmaları yaptırıldı.

Kaynaklar, ilerleyen dönemde Belgrad ve Vatikan'ın da bu listeye ekleneceğini ve Türkiye'nin şehit verdiği diğer şehirlerde de bu doğrultudaki çalışmaların süreceğini bildirdi.

Türkiye'de ise 2008'de Karşıyaka Belediyesi'nin girişimleriyle İzmir Karşıyaka'da, 2015'te Fethiye Belediyesi’nin girişimleriyle Muğla Fethiye'de şehit diplomatlar anısına birer anıt açıldı. Şehitlerin saldırıya uğradıkları yerleri sanal haritalarda gösteren bağlantılar Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde paylaşıldı.



