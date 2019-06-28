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Şehit teğmenin vasiyetini yerine getirdi

Bilecik’te minibüsçülük yapan İsmail Kılıç, Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın’ın kendisine; "Abi şehit olursam Bilecik merkezde hayrımı yapar mısın" sözünü yerine getirdi.

28 Haziran 2019 Cuma 15:11
Şehit teğmenin vasiyetini yerine getirdi

Bilecik’te minibüsçülük yapan İsmail Kılıç, Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın’ın kendisine; "Abi şehit olursam Bilecik merkezde hayrımı yapar mısın" sözünü yerine getirdi.


Geçtiğimiz ay Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nce yürütülen Pençe Harekâtı’nda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Piyade Teğmen Raşit Aydın şehit olmuştu. Bilecik’te okuduğu zaman tanıştığı ve kentte minibüsçülük yapan İsmail Kılıç’la bir konuşmasında, "Abi şehit olursam Bilecik merkezde hayrımı yapar mısın?" sözünü söylemişti. Bu konuşmadan aylar sonra şehit olan Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın’ın vasiyeti yerine geldi. Minibüsçü İsmail Kılıç ilk olarak merkez Şerifpaşa Camii’nde Cuma namazına müteakip Mevlid-i Şrif okutmasının ardından kenttin en işlek caddesi olan Teyfikbey Caddesi üzerinde binlerce kişiye Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın’ın hayrına pilav ayran dağıttı.


"Boğazıma düğümlenmiş Allah korusun diyememiştim"


Şehidin vasiyetinin yerine getirdiği anlatan İsmail Kılıç, "Kardeşimiz Piyade Teğmen Raşit Aydın ile burada üniversite okurken dolmuşta tanıştık. O zaman 3’üncü sınıftaydı. Sonra kendisiyle bağlarımız koparmadık. Şehit olmadan 2 ay önce sohbet ettiğimiz sırada ’Abi şehit olursam Bilecik merkezde hayrımı yapar mısın’ dedi. O zaman kelimeler boğazıma düğümlendi. Ne Allah korusun ne de inşallah diyemedim. Çünkü ikisi de denmez. Nihayetinde biz fanilerin ulaşabileceği en üst makamdır. Tekrardan görev yerine gittiği zaman tekrar telefon açtı ağabey ’böyle bir konuşma yapmıştık unutmadınız değil mi’ dedi. ’Tamam, kapat bu konuyu’ dedim. Başka şeylerden bahset dedim ve o olay oldu. Biz de vasiyetini yerine getirdik. Bugün de Allah razı olsun herkesin katkılarıyla bunu yaptık. Üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Kardeşimiz gibi severdik. Kardeşim olsa daha fazla sıkıntı yaşardım. Sakarya’nın Geyve ilçesinden baba ocağından kardeşleri, arkadaşları geldi, sağ olsunlar. Mekânı cennet olsun. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:11
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