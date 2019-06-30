Şehit Teğmen Dolunay’ın naaşı memleketine uğurlandı HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Doğanlı mezrasındaki operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Güngör Dolunay törenle memleketine uğurlandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Doğanlı mezrasındaki operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Güngör Dolunay törenle memleketine uğurlandı.

Şehit Dolunay için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında düzenlenen uğurlama törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Cüneyt Epcim, Mustafa Duruk, Aziz Gölbaşı ve Ali Koç, Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, asker ve polisler katıldı.

Şehit naaşının alana getirilmesi, saygı duruşu ve şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dua yapıldı. Okunan duaların ardından Şehit Dolanay’ın naaşı memleketi Isparta’ya uğurlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.