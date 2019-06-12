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Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı

Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir: - "Tatbikatta Türkiye ve KKTC'nin arama kurtarma konusundaki iş birliği ve koordinasyonu daha önceki yıllarda olduğu gibi pekiştirilmiş, arama kurtarma harekatına ilişkin komuta kontrol ve muhabere usulleri denenmiştir"

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:34
Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı

GAZİMAĞUSA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, "Tatbikatta Türkiye ve KKTC'nin arama kurtarma konusundaki iş birliği ve koordinasyonu daha önceki yıllarda olduğu gibi pekiştirilmiş, arama kurtarma harekatına ilişkin, komuta kontrol ve muhabere usulleri denenmiştir." dedi.

Kendir, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) iş birliğinde gerçekleştirilen "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı"nın tamamlanmasının ardından TCSG Umut Gemisi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sözlerine 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan ve tatbikata ismi verilen Teğmen Caner Gönyeli'ye rahmet dileyerek başlayan Kendir, tatbikatın, Doğu Akdeniz'de, KKTC hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama kurtarma bölgesinde yer alan uluslararası sularda başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Tuğamiral Kendir, tatbikatın denizde ve karada ortaya çıkabilecek arama kurtarma ihtiyaçlarını tespit etmek, her iki ülkenin arama kurtarma unsurlarının eğitim seviyesi ile karşılıklı koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Faaliyetlerin kara ve deniz olmak üzere 2 safhada, 3 senaryo çerçevesinde yapıldığını anlatan Kendir, "Tatbikat, kara üzerine düşen bir yolcu uçağının yolcu ve mürettebatının, seyir halindeki bir kuru yük gemisi ile içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir ticari yatın çarpışmasının ardından denize düşenlerin ve gemide bulunanların, bir ticari gemi ile tankerin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin aranması ve kurtarılmasını amaçlayan 3 faklı senaryoya istinaden icra edilmiştir." diye konuştu.

Kendir, tatbikata Türkiye ve KKTC’den kara, hava ve deniz arama kurtarma unsurlarının katıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'den helikopter konuşlu firkateyn, 2 sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, 6 helikopter, 3 uçak, sahil güvenlik özel harekat timi ile Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, KKTC'den 3 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, römorkör ve arama kurtarma birliği iştirak etmiştir."

Tatbikatın, arama kurtarma teşkilatlarının birlikte çalışabilirlik hedeflerine üst düzeyde katkı sağladığını söyleyen Kendir, "Tatbikatta, Türkiye ve KKTC'nin arama kurtarma konusundaki iş birliği ve koordinasyonu daha önceki yıllarda olduğu gibi pekiştirilmiş, arama kurtarma harekatına ilişkin komuta kontrol ve muhabere usulleri denenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kendir, tatbikat ile arama kurtarma sorumluluk sahası dahilinde her türlü deniz ve hava şartında 24 saat süreyle arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye ve KKTC tarafından koordineli şekilde karşılıklı iş birliği içinde başarıyla icra edilebileceğinin, ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çevre denizlerimizde meydana gelebilecek kazalara kısa sürede reaksiyon gösterebilecek etkin bir arama kurtarma organizasyonuna sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, ana maksadı insan hayatını kurtarmak olan arama kurtarma faaliyetlerinin etkinlikle icra edilmesi maksadıyla KKTC'nin kapasitesinin geliştirilmesini desteklemeye ve karşılıklı iş birliğini artırmaya devam edecektir."

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:34
  1. arama kurtarma tatbikatı
  2. KKTC
  3. Şehit Teğmen Caner Gönyeli
  4. Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir

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