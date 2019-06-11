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Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arama kurtarma teşkilatlarında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın kara safhası tamamlandı

11 Haziran 2019 Salı 14:40
Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı

GİRNE (AA) - Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) arama kurtarma teşkilatlarında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla gerçekleştirilen "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı"nın ilk aşaması olan kara safhası başarıyla tamamlandı.

Girne'deki St. Hilarion bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatı, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Genelkurmay Temsilcisi Tuğgeneral Sebahattin Kılınç, bazı bakanlar, askeri ve sivil temsilciler ile yerli ve yabancı gözlemciler izledi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, tatbikat öncesinde arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Algan, tatbikatın amacının, arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, personeli eğitmek, insani yardım harekatı ve iş birliği konularında Türkiye ve KKTC'nin imkan ve kabiliyetlerini denemek olduğunu belirtti.

- Senaryo

Tatbikatın ilk aşaması olan kara safhasında uygulanan senaryo kapsamında, İzmir-Ercan seferi yapan özel havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı tarafından KKTC hava sahasında acil durum çağrısı yapılması ve uydu destekli arama ve kurtarma sistemi üzerinden tehlike sinyali alınması üzerine, KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.

Bunun üzerine, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı arama kurtarma helikopterleri, keşif yapmak için uçağın zorunlu iniş yaptığı bölgeye geldi. Uçağın yerinin tespit edilmesinin ardından arama kurtarma uzmanı personel, helikopterlerle uçak enkazının yakınlarına indirildi. Bu sırada Türkiye'den arama kurtarma teşkilatı da destek için geldi.

Öncelikle, uçak etrafında bulunan yaralılar, helikopterler vasıtasıyla hastaneye nakledildi. Daha sonra Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı acil müdahale timleri ve arama kurtarma ekiplerince uçaktaki ağır ve hafif yaralı yolcular çıkarıldı.

Bu arada, uçağın kanat bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, ardından bölgeye gelen eğitimli köpeklerle uçağın zorunlu iniş yaptığı bölgede aramalar yapıldı. Bölgedeki ağaçlık alanda bulunan ağır yaralılar da helikopterlerle hastaneye sevk edildi.

Tatbikat süresince insansız hava aracının aktardığı görüntüler, komuta merkezinden anlık olarak takip edildi.

Tatbikat, yarın Gazimağusa açıklarında yapılacak deniz safhasıyla sona erecek.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:40
  1. KKTC
  2. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  4. Şehit Teğmen Caner Gönyeli
  5. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı

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