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Şehit Taner Çobanoğlu'nun acı haberi baba ocağına ulaştı

TSK tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çobanoğlu'nun Bursa'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

20 Nisan 2018 Cuma 00:00
Şehit Taner Çobanoğlu'nun acı haberi baba ocağına ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Dermeşkanlı Köyü'nde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Bursalı Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu (31) şehit oldu.

Şehit Çobanoğlu'nun acı haberi, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde oturan Sevim-Cüneyt Çobanoğlu çiftine verildi.

Bursa Garnizon Komutanı Ahmet Hacıoğlu ve askeri yetkililer tarafından verilen şehadet haberinin ardından ailenin bulunduğu eve Türk bayrağı asıldı.

Eşi Yasemin ile 6 ay önce evlendiği belirlenen şehit Çobanoğlu'nun 5 kardeşten 2'ncisiydi.

Şehit Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun yarın Mihraplı Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 00:00
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