Şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu

Tunceli’de şehit olan Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ileHakim Onur Alan anısına Pülümür İlçesi’nde hatıra ormanı oluşturuldu.

Pülümür İlçesi Cumhuriyet Savcıları Yusuf Tuğrul ve Mehmet Sencer Duran ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Keskin’in katkılarıyla 19 Eylül 2012 tarihinde Ovacık İlçesi’nde Adliye Lojmanına düzenlenen saldırıda şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile 18 Nisan 2017 tarihinde Pülümür kırsalında meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan Hakim Onur Alan anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Pülümür Meydanlar Mahallesi’nde oluşturulan hatıra ormanına çok sayıda çam ve meyve fidanı dikildi.Fidan dikimine katılanİlçe Cumhuriyet Savcısı Yusuf Tuğrul," "Her yeşeren fidanda, şehitlerimiz can bulacak onları her zaman kalbimizde yaşatıyoruz" dedi.