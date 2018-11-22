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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine ilişkin davada, firari 9 sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.
22 Kasım 2018 Perşembe 13:58
Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:58
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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