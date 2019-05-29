Şehit Şahin'in ailesine şehadet belgesi verildi

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 19 Nisan'da Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Hakkari-Çukurca Kavuşak Seriberi Üs Bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin'in ailesine şehadet belgesi takdim etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Sarıfakıoğulları, şehidin Espiye'de yaşayan babası Alahittin ve annesi Ayşe Şahin'i ziyaret etti. Şehidin ailesine baş sağlığı dileklerini tekrarlayan Sarıfakıoğulları, ailenin acısını paylaştığını belirterek, kendilerine sabır diledi. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit'in de katıldığı ziyarette Vali Sarıfakıoğulları, şehadet belgesini aileye takdim etti.



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