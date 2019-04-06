Şehit polislerin çocukları bowling turnuvasında buluştu

Kahramanmaraş’ta Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit çocukları ve aileleri, bowling turnuvasında buluştu.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında, şehit polislerin çocukları ve eşleri, Arsan Center’da düzenlenen bowling turnuvasında buluştu. Çocuklar ve aileler turnuvada kıyasıya yarışırken, turnuva sonunda dereceye girenlere kupaları teslim edildi. Bowling turnuvasının ardından aileler sinema salonunda film izledi.

Şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını söyleyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Ferdi Özpolar, "Teşkilatımızın 174’üncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, bowling turnuvamız ve sinema filmi gösterimimiz oldu. Bizler polis teşkilatı olarak şehitlerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu.

Şehit Nurettin Ademoğlu’nun eşi Feride Ademoğlu ise, "Polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık, bizi bu günde yalnız bırakmadılar" dedi.

Şehit Nurettin Ademoğlu’nun kızı Zeynep Ademoğlu da polislere teşekkür etti.