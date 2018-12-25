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Şehit polisin cenazesi memleketi Samsun'a getirildi

TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi, memleketi Samsun'da törenle karşılandı

25 Aralık 2018 Salı 00:33
Şehit polisin cenazesi memleketi Samsun'a getirildi

SAMSUN (AA) - TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi, İstanbul'daki törenin ardından memleketi Samsun'a getirildi.

Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'dan Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit polis Servet Aslan'ın naaşını, babası Bayram ile kardeşi Onur Aslan ve yakınları ile Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdür Vekili Faruk Demir'in de aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan karşıladı.

Baba Bayram Aslan burada gözyaşlarına hakim olamadı. Servet Aslan'ın kardeşi Onur Aslan ise ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı uçaktan indirildikten sonra meslektaşlarının omzunda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Aslan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesi Durusu Mahallesi'ndeki babaevine gönderildi.

Şehidin naaşı, bugün Durusu Mahallesi'ndeki Karakiraz Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zeyfeli Mahallesi'ndeki Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

- Olay

TEM Otoyolu'nun Hasdal mevkisi Edirne istikametinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir kamyonu durdurmak istemiş, bu sırada arkadan gelen 34 KA 9710 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki polis aracına, sonra emniyet şeridindeki Servet Aslan'a çarpmıştı.

Kamyonun altında sıkışarak ağır yaralanan polis memuru Aslan hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 00:33
  1. İstanbul
  2. TEM Otoyolu

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