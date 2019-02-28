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Şehit polisin adı kütüphanede yaşatılacak

Şırnak'ın İdil ilçesinde oluşturulan kütüphaneye, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Tayfun Yüce'nin ismi verildi

28 Şubat 2019 Perşembe 12:16
Şehit polisin adı kütüphanede yaşatılacak

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta şehit olan polis memuru Tayfun Yüce'nin adı, İdil'deki kütüphanede yaşatılacak.

Yaklaşık 2 yıl önce İdil'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Yüce adına, Anafartalar İlköğretim Okulunda oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

İdil Kaymakamı Zafer Sağ, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin vatan ve millet için canını verdiğini vurguladı.

Kaymakam Sağ, "Şehit Tayfun Yüce kardeşimiz için kütüphane açtık. Onlar ailelerine ve bizlere büyük bir şeref bıraktı. Kütüphanede emeği geçen Şehit Kütüphaneleri İl Koordinatörlüğü ile diğer çalışanlara teşekkür ediyorum. Kütüphanelere şehitlerin isimlerini vererek, onları hayırla yad etmek istedik. Şehidin isminin okula da verilmesi için teklif sunacağız." dedi.

- "Çok duygulandık"

Şehidin babası Tahir Yüce'de oğlunun isminin kütüphaneye verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok sevindik ve çok duygulandık, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit Kütüphaneleri Gönüllü İl Koordinatörü Fahriye Kaya ise ihtiyaç sahibi okullarda kütüphane oluşturup, şehitlerin isimleriyle onurlandırdıklarını söyledi.

Kütüphaneyi gezen baba Yüce, şehit oğlunun fotoğrafını görünce duygulu anlar yaşadı.

Kaymakam Sağ'ın şehit babasına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etmesiyle sona eren programa, Şırnak Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Şirin Arslan da katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:16
  1. İdil
  2. şehit kütüphaneleri
  3. Şırnak

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