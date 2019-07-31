Şehit Polis Taha Uluçay için mevlit okutuldu

Sincik ilçesinde PKK bölücü terör örgütü mensuplarının polis ekip otosuna yaptığı silahlı saldırıda şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay, şehadetinin dördüncü gününde mevlid-i şerifle anıldı.

Şehit Polis Memuru Taha Uluçay için Sincik Merkez Ulu Camiinde düzenlenen mevlit programına, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdür Vekili Sezai Duruk, Sincik Kaymakamı Faruk Doğru, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, ilçe kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi Namazının ardından başlayan mevlit programında, Sincik İlçe Müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatanın mukaddesatı uğruna canlarını feda eden Şehit Polis Memuru Taha Uluçay ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.

Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, Sincik Meydanında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Bir çay ocağında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Vali Aykut Pekmez, “Sincik ilçemiz milli ve manevi değerlerine bağlı vatanperver insanların birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşadığı bir ilçedir. Sincik ilçemiz bugüne kadar terörün girmediği bir şehirdir. Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanması ve ezanımızın semalarda yankılanması için geçtiğimiz Cumartesi günü şehadet mertebesine erişen Polis Memurumuz Taha Uluçay’ı hakka uğurladık. Vatanımızın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna kahramanca görev yaparak şehadet mertebesine erişen bütün aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet acılı ailelerine sabır diliyorum. Vatanperver Sincik halkımız müsterih olsun, devlet olarak terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Taha kardeşimizin ve hiçbir şehidimizin kanını inşallah yerde bırakmayacağız. Hesabını çok ağır bir şekilde soracağız. Sizlerin canını yakanlara inanın bu dünyayı cehenneme çevireceğiz” dedi.