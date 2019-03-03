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Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de, kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucunda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 25 günlük yaşam mücadelesini kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.

03 Mart 2019 Pazar 14:29
Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de, kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucunda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybeden polis memurunun cenazesi toprağa verildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden yakınları ve meslektaşları tarafından alınan şehit polis memuru İlhan Odabaşı'nın (49) Türk bayrağına sarılı naaşı, şehidin evinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Burada meslektaşları tarafından bir süre taşınan şehidin cenazesi, bahçede kurulan katafalka konuldu.

Evli ve 3 çocuk babası şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Vali Şehmus Günaydın, burada yaptığı konuşmada, şehit düşen polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine, polis teşkilatı ve millete başsağlığı diledi.

Büyük milletin tarihinin her döneminde ihanete ve saldırıya uğradığını ve uğradığı bütün bu ihanet ve saldırılar karşısında İlhan Odabaşı gibi kahraman kardeşlerinin büyük fedakarlığı ile bu saldırıların hepsi bertaraf edildiğini vurgulayan Günaydın, şunları söyledi:

"Odabaşı kardeşimiz de Kayseri'de kutsal görevini yerine getirirken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir aydır doktorlarımızın büyük gayretlerine karşın şehadet mertebesine ulaşmıştır. Burada şunu ifade etmek isterim ki biz devlet olarak sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Ailemize dün akşam söz verdik, kesinlikle onlar müsterih olsunlar, devletimiz bu olayın sonuna kadar takipçisi olacak ve bundan sonra da şehidimizin emaneti bizim emanetimiz olacaktır."

Törene, şehidin eşi Dilek, çocukları Ahmet Kağan, Yasemin ve Elif, babası Ahmet ve ağabeyi Mustafa Odabaşı ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Asayiş Şube Daire Başkanı Levent Tuncer, milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Çetin Arık ve Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Komutanı Kurmay Jandarma Albay Hüseyin Bekmezci, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Hunat Camisi'ne götürülen şehidin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından, binlerce vatandaşın tekbirleri eşliğinde götürüldüğü Asri Mezarlıktaki Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde 5 Şubat'ta kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen polis memuru İlhan Odabaşı, dün, 25 günlük yaşam savaşını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:29
  1. Kayseri
  2. kayseri
  3. Şehit polis memuru İlhan Odabaşı
  4. toprağa verildi

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