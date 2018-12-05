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Şehit polis, oğlunun okulunda anıldı

Batman'da, 4 yaşındaki çocuğu rehin alıp kendisine siper eden teröristle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Birol Öztekin anısına, oğlunun eğitim gördüğü Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesinde anma programı düzenlendi - Emniyet Amiri Süleyman Şahin:"Şehit Öztekin, 4 yaşındaki bir çocuğa zarar gelmesin diye canını feda etmiştir"

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:07
Şehit polis, oğlunun okulunda anıldı

BATMAN (AA) - Batman'da, 4 yaşındaki çocuğu rehin alan teröristle girdiği çatışmada şehit düşen polis Birol Öztekin, oğlu Ramazan Öztekin'in eğitim gördüğü Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesinde düzenlenen programla anıldı.

Batman Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen anma programında duygulu anlar yaşandı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit Öztekin'in özgeçmişi okundu.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Emniyet Amiri Süleyman Şahin, programda yaptığı konuşmada, canları pahasına milleti ve vatanı koruyacaklarını belirterek, hainlere ve düşmanlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Polislik mesleğinin trafik polisliğinden ibaret olmadığını kaydeden Süleyman Şahin, "Şehit Öztekin, 4 yaşındaki bir çocuğa zarar gelmesin diye canını feda etmiştir. Bizler bu saldırılara göğüs gererken ancak ve ancak ardımızda bıraktığımız, değer verdiğimiz milletimizin, ailemizin sıcak ve huzurlu bir yuvada yaşadıklarını biliyor olmaktan duyduğumuz manevi haz ile takatimizi koruyor ve muhafaza ediyoruz." diye konuştu.

TÜGŞAV Batman Şubesi Başkanı Ömer Dündar Pekacar ise rehin alınan 4 yaşındaki bir çocuğu kurtarmak adına kendi çocuğunu yetim bırakan şehit Öztekin'in oğlunun eğitim gördüğü okulda anma programı düzenlediklerini kaydetti.

Programda, şehitlik ve gaziliğin önemini anlattıklarını dile getiren Pekacar, "Bu vatanın, vatan topraklarının şehitlerimizin bizlere emaneti olduğunu unutmadık. Programda, şehidini sevmenin vatanını sevmekle eşdeğer olduğunu anlattık." ifadelerini kullandı.

Daha sonra şehit polis Birol Öztekin'i anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı, şiirler okundu ve dua edildi.

Batman'da 27 Kasım'da Hilal Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmış, çatışmada "Demhat Agir" kod adlı terörist Baver Damlayıcı etkisiz hale getirilmiş, ağır yaralanan polis memuru Öztekin kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:07
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  2. Birol Öztekin
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