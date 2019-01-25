0553 313 94 23

Şehit polis memurunun cenazesi Erzurum'a getirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, trafik kazasında yol güvenliği aldığı sırada minibüsün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Tahir Kaltar'ın cenazesi, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yarın toprağa verilecek

25 Ocak 2019 Cuma 21:48
Şehit polis memurunun cenazesi Erzurum'a getirildi

ERZURUM (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, trafik kazasında yol güvenliği aldığı sırada minibüsün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Tahir Kaltar'ın (27) cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi.

İzmir'deki törenin ardından uçakla kente getirilen şehit Kaltar'ın cenazesi, Erzurum Havalimanı'nda tören mangasınca uçaktan alınarak aprondaki araca konuldu.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, konvoy eşliğinde götürüldüğü Pasinler İlçe Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok ile AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile şehit yakınları katıldı.

Kaltar'ın cenazesi, Köprüköy ilçesindeki Orgeneral Selahattin Demircioğlu Camisi'nde yarın öğlen vakti kılınacak namazın ardından ilçe şehitliğinde defnedilecek.

- Olay

İzmir-Aydın kara yolu Ödemiş Köprüsü mevkisinde dün meydana gelen hasarlı bir kaza nedeniyle yol güvenliği alan polis memuru Tahir Kaltar, Hüseyin U'nun kullandığı 35 COM 58 plakalı minibüsün çarpması sonucu şehit olmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 21:48
  1. Erzurum
  2. İzmir
  3. şehit polis memuru

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırı
    1. AK Parti'nin belediye başkan adayına..
    2. ABD'nin Venezuela'daki kirli planı..
    3. Rusya'dan "Adana Mutabakatı" açıklaması
    4. Zarif'ten Venezuela hükümetine destek..
    5. Erdoğan'dan AYM Başkanı Arslan'a..
    6. "Avusturya'daki Türk toplumunun..
    7. O belgeler yayımlandı! Rusya ile..
    8. 'Allah'ın izniyle Ankara'yı onlara..
    9. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar anjiyo..
    10. İzmir'de fırtına dehşeti: Ağaçlar..
    11. Katar'ın Gazze fonları BM ile..
    12. Moses, Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu
    13. Çavuşoğlu, Mogherini ve Zarif ile..
    14. Şehit polis memurunun cenazesi..
    15. Burak Yılmaz taraftarlara tepki gösterdi
    16. ABD Guaido'ya önceden destek sözü vermiş
    17. AB Orta Asya Özel Temsilcisi..
    18. ABD'ye satmaya devam edecek mi?..
    19. Lezginka, danslarıyla büyüledi
    20. Uzmanlar Erdoğan'ın Venezuela tutumunu..
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde