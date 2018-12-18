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Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

PKK'lı teröristlerce Diyarbakır'da düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nazım Tuncer'in cenazesi, Uşak'ta toprağa verildi- Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı- Şehidin annesi Ayşe Tuncer: "Ağlamayacağım, teröristleri sevindirmeyeceğim"

18 Aralık 2018 Salı 14:44
Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

UŞAK (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nazım Tuncer, Uşak'ın Banaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tuncer'in naaşı, askeri uçakla Uşak Havaalanı'na getirildi. Şehit polis memuru Nazım Tuncer'in naaşını, ailesi, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, protokol üyeleri, askerler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar karşıladı.

Şehidin naaşı, uçaktan indirildikten sonra silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze arabasına konurken şehidin eşi Sevilay Tuncer, annesi Ayşe Tuncer ve babası Mehmet Tuncer gözyaşlarını tutamadı.

Anne Ayşe Tuncer, "Ağlamayacağım, teröristleri sevindirmeyeceğim." dedi.

Şehidin cenazesi daha sonra Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyündeki babaevine götürüldü ve burada "helallik" alındı.

Cenazesi tekbirlerle köy meydanına götürülen şehit için burada tören düzenlendi.

Buradaki törene, şehidin eşi Sevilay, annesi Ayşe, babası Mehmet, ağabeyleri Mustafa, Ömer ve İrfan Tuncer ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- "İntikamını alacağız"

Bakan Soylu, şehidin eşi Sevilay Tuncer'e başsağlığı dileyerek, "Allah sabır versin, Allah mekanını cennet etsin, intikamını alacağız." dedi.

Bu sırada Tuncer ailesinin metanetli bir şekilde dik durduğu görüldü.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve şehidin öz geçmişi okundu.

Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir'in öğle namazının ardından kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, salavatlar eşliğinde cenaze arabasına taşındı.

Şehidin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada, şehit polis memuru Nazım Tuncer'in kızları Azra (8) ve Berra'nın (6) köye geldiği ama cenaze törenine katılmadıkları öğrenildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce dün düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Nazım Tuncer, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, saldırıda 1 polis de yaralanmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:44
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Nazım Tuncer
  3. polis
  4. şehit
  5. Uşak

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