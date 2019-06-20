Şehit polis memuru muammer ateş için çatıksu köyü’nde mevlid okutuldu

Vali Ali Hamza Pehlivan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile birlikte Şehit Polis Memuru Muammer Ateş için Çatıksu Köyü’nde düzenlenen mevlide katıldı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 2016 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede Mayıs ayı başında şehit olan Muammer Ateş için Çatıksu Köyü’nde mevlid okutuldu. Vali Pehlivan ile Vali Ustaoğlu’nun da katıldığı mevlid öncesinde köy sakinlerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Akşam namazına müteakip gerçekleştirilen programda Şehit Polis Memuru Muammer Ateş başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi.

Vali Pehlivan ile Vali Ustaoğlu programın ardından şehit babası Orhan Ateş ile bir araya gelerek sohbet etti. Şehit Babası Orhan Ateş’e bir kez daha taziyelerini bildiren Vali Pehlivan ile Vali Ustaoğlu sabır ve başsağlığı diledi.

Programa ayrıca Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.