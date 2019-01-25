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Şehit polis memuru için tören düzenlendi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, trafik kazasında yol güvenliği aldığı sırada minibüsün çarpması sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Tahir Kaltar'ın cenazesi Erzurum'a gönderildi

25 Ocak 2019 Cuma 11:24
Şehit polis memuru için tören düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, trafik kazasında yol güvenliği almak istediği sırada minibüsün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Tahir Kaltar (27) için tören düzenlendi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu, ardından şehit polis memurunun öz geçmişi okundu.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Kaltar'ın, mesleğinin ve hayatının baharında şehit düştüğünü söyledi.

Kaltar'ın Torbalı şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için ekip arkadaşıyla olay yerine gittiğini anımsatan Aşkın, şöyle konuştu:

"Dün çok yağış vardı ve bundan dolayı yollar kaygandı. 'Bir an önce kazaya müdahale etmek, başka can kaybı ve mal kaybı olmasın' diye olay yerine gittiler. Yol güvenliği alıyordu ve hızla gelen minibüs Tahir kardeşimize çarptı. Hemen hastaneye intikal ettirdik ancak tüm müdahalelere rağmen şehit verdik, kurtaramadık. Acımız çok büyük ama biz biliyoruz ki şehadet çok yüce bir makamdır. Vatan sevgilisiyle dolu bir kardeşimizdi. Kederli ailesine sabırlar diliyorum, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha bu millete şehit acısı yaşatmasın."

Şehidin annesi Suna Kaltar, Tekirdağ'da polis memuru olarak görev yapan ağabeyi Rıdvan Kaltar, kardeşi Sinan Kaltar ve yakınları gözyaşı döktü.

Anne Suna Kaltar ile oğlu Sinan Kaltar şehidin tabutuna sarıldı.

Törenin ardından şehit polisin naaşı cenaze arabasına taşındı. Tabutun geçişi sırasında vatandaşlar karanfil attı. Anne Kaltar, oğlunu asker selamıyla uğurladı.

Kaltar'ın bazı meslektaşlarının da ağladıkları görüldü.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da şehidin annesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Şehidin cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Erzurum'un Köprüköy ilçesine gönderildi.

Cenaze törenine AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Olay

İzmir-Aydın kara yolu Ödemiş Köprüsü mevkisinde dün meydana gelen hasarlı bir kaza nedeniyle yol güvenliği alan polis memuru Tahir Kaltar, Hüseyin U'nun kullandığı 35 COM 58 plakalı minibüsün çarpması sonucu şehit olmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:24
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