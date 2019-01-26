Şehit polis Kaltar son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, trafik kazasında yol güvenliği alırken minibüsün çarpmasıyla şehit olan polis memuru Tahir Kaltar, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Pasinler İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze töreninin yapılacağı Orgeneral Selahattin Demircioğlu Camisi'ne getirilen 27 yaşındaki şehit polis memuru Tahir Kaltar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, burada polis mangasınca cenaze nakil aracından alınarak katafalka konuldu. Camide öğle namazının kılınmasının ardından, cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin öz geçmişinin okunması sonrası konuşma yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, Kaltar ailesine başsağlığı diledi.

Memiş, Emniyet, Jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamakla görevli olduğunu anlatarak "Bizler gece evlerimizde rahat uyuyalım diye kahraman polis, Jandarma ve TSK mensupları 24 saat görev başındalar." dedi.

Bu teşkilatlardaki herkesin canı pahasına görev yaptıklarını vurgulayan Memiş, şöyle devam etti:

"Bu kutsal görevi yerine getirirken de çok kıymetli kardeşimiz daha genç yaşında maalesef Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bizler aslında bu kardeşlerimize her türlü eğitimleri veriyoruz ama kaza kaderin parçasıdır. Tahir Kaltar kardeşimiz artık sadece anne ve babasının evladı değil, şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra 82 milyonun evladıdır. Kaltar'ın anne ve babası da 82 milyonun anne babası, kardeşleri milletin kardeşidir ve bize şehidimizin emanetidir. Acımız büyüktür, ne söylesek boştur. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, hepimizin başı sağ olsun."

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, cenaze namazını kıldırdı, helallik istedi ve dua etti.



Daha sonra cenaze nakil aracına konulan şehit polis Kaltar'ın naaşı, tekbir ve salavatlarla Köprüköy Şehitliği'ne götürülerek defnedildi.

Memiş, tören öncesi şehidin kısa süre önce İzmir'de KOAH hastalığından ameliyat olan babası Ziyettin ve hasta annesi Suna Kaltar'ı törene geldikleri ambulansta ziyaret edip başsağlığı diledi.

Törende, şehidin Tekirdağ'da görevli polis ağabeyi Rıdvan ile diğer kardeşleri Enes ve Sinan Kaltar tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Baba Ziyettin Kaltar'ın cenazenin defin işlemi sırasında mezarlığa sedye ile getirilmesi dikkati çekti.

Şehit Tahir Kaltar'ın bir hafta önce izin alarak babasının tedavisi için Erzurum'a gelip ailesini ziyaret ettikten sonra İzmir'e döndüğü ve görevinin ilk gününde şehit olduğu öğrenildi.



Törene 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir-Aydın kara yolu Ödemiş Köprüsü mevkisinde dün meydana gelen hasarlı kaza nedeniyle yol güvenliği alan polis memuru Tahir Kaltar, Hüseyin U'nun kullandığı 35 COM 58 plakalı minibüsün çarpmasıyla şehit olmuştu.