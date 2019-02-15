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Şehit polis İsmail Yalçın’ın ismi parkta yaşatılacak

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir parka Konya’da görevi esnasında şehit düşen polis memuru İsmail Yalçın’ın ismi verildi.

15 Şubat 2019 Cuma 12:31
Şehit polis İsmail Yalçın’ın ismi parkta yaşatılacak

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir parka Konya’da görevi esnasında şehit düşen polis memuru İsmail Yalçın’ın ismi verildi.


Beyşehir Belediyesi, 26 Eylül 2018 günü Konya il merkezinde yunus timlerinde görev yaparken şüpheli bir aracı yakalama çalışmaları esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde de 2 buçuk yıla yakın süreyle görev yapan polis memuru İsmail Yalçın’ın adını yaşatmak için ismini ilçe merkezinde bulunan bir parka verdi.


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Vuslat Parkı’nda geride kalan 2018 yılının sonunda yapımını tamamlayarak hizmete sundukları yeni çocuk oyun parkına Konya’da görevi esnasında şehit düşen polis memuru İsmail Yalçın’ın ismini verdiklerini söyledi. Başkan Özaltun, Beyşehir Belediyesi Meclisi tarafından bir süre önce alınan meclis kararını uygulamaya geçirdiklerini, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde 7 Ekim 2013-22 Şubat 2016 tarihleri arasında Şehir İçi Trafik Büro ve Polis Merkezi Amirlikleri bünyesinde görev yaptıktan sonra Konya il merkezine atanan polis memuru İsmail Yalçın’ın şehit düşmesi sonrasında adının yaşatılması için ismini yeni düzenledikleri çocuk oyun parkına verdiklerini belirterek, “Bu karardan dolayı belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.Milletçe önemli günlerden geçiyoruz. Zaman zaman güvenlik güçlerimizden yurdun değişik yerlerinde mesai yaparken, görevleri dolayısıyla şehit düşenler oluyor, gazilerimiz oluyor. Tüm şehitlerimizi bu anlamda rahmetle yad ederken, gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizi her zaman yüreğimizde taşıyoruz. Yattıkları yerlerde rahat etsinler inşallah. Onların anne-babaları, eşleri ve çocukları bizlerin emanetimizdir. Onların, başımızın üzerlerinde yerleri vardır.Şehit polis memuru kardeşimiz İsmail Yalçın da, Konya’da görevi esnasında şehit düşen bir güvenlik mensubumuzdu. 2018 yılının son haftalarında kendisini görevi başında iken geçirdiği talihsiz bir kaza neticesinde kaybettik ve ebediyete uğurladık.Görevi esnasında şehit düşen, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine bağışlanan organlarıyla 3 kişiye hayat veren Yunus timi ekibinden şehit polis memuru kardeşimizin ismini, ilçemizin en güzel parkına verdik. İnşallah adını burada sonsuza dek yaşatacağız. Göl kıyısındaki yeni parkımızın ismi bundan böyleŞehit Polis İsmail Yalçın Parkı olmuştur. Bu münasebetle şehit polis memuru kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet dilerken, başta ailesi ve Emniyet Teşkilatımız olmak üzere Türk Milletine başsağlığı dileğimizi tekrarlıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:31
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