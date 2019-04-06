Şehit polis için mevlid okutuldu Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerin kurduğu hain pusuda 4 silah arkadaşı ile birlikte şehit düşen Malatyalı Özel Harekat Bomba İmha Uzmanı Salih Taç için memleketi Malatya’da mevlit okutuldu.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerin kurduğu hain pusuda 4 silah arkadaşı ile birlikte şehit düşen Malatyalı Özel Harekat Bomba İmha Uzmanı Salih Taç için memleketi Malatya’da mevlit okutuldu.

Mardin’in Nusaybin İlçesi Dicle Mahallesi’nde 7 Nisan 2016 tarihinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Malatyalı Özel Harekat Bomba İmha Uzmanı Salih Taç için Malatya Yeni Camiinde ikindi namazı öncesi mevlit okutuldu.

Mevlide, şehidin yakınları, Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli Özel Harekat Polis Memuru Salih Taç Ankara’dan geçici görevle Mardin’e gitmişti. Evli ve bir çocuk babası olan şehit Salih Taç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma ekibinde uzun yıllar görev yapmıştı.

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