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Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı

İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin için şehadetinin ikinci yılı dolayısıyla memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde anma programı düzenlendi- Vali Vekili Mustafa Gül: "Vatanı, milleti, memleketi için, çocuklarının ve diğer çocukların daha huzurlu bir ülkede yaşaması için en değerli varlığını, canını ortaya koydu"- Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin: "İstiklal Marşı 'Korkma' diye başlıyordu, korkmadın. Elinde namusun ve şerefin bildiğin silahınla yiğitçe, mertçe aslanlar gibi koştun o namertlerin üstüne"

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:03
Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı

ELAZIĞ (AA) - İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin ikinci yılında memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Baskil Anadolu Lisesi yol ayrımında ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, buradan şehit Sekin'in Doğancık köyünde bulunan kabrine kadar "Şehide Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Şehidin kabri başında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edildi, şehidin mezarına karanfiller bırakıldı. Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Şehit polis Fethi Sekin" konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler şiirlerini okudu.

Vali Vekili Mustafa Gül, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin ölü olmadıklarını farklı bir alemde Allah'ın lütfu ile rızıklandırıldıklarını belirtti.

Şehit Sekin'in ailesine, böylesine vatanı, milleti ve bayrağına bağlı civanmert bir yiğit yetiştirdikleri için minnet borçlu olduklarını ifade eden Gül, başta Fethi Sekin olmak üzere bütün şehitlere rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

Şehit Sekin'in dünyanın en zor işlerinden birini yaptığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Vatanı, milleti, memleketi, çocuklarının ve diğer çocukların daha huzurlu bir ülkede yaşaması için en değerli varlığını, canını ortaya koydu. İki sene önce İzmir Adliyesi önünde o iki haini, teröristi öldürerek, 'Ben gerekirse evlatlarımın, bu memleketin, bu milletin ve vatanın huzur içinde yaşaması için canımı bile ortaya koyarım.' dedi ve canını orada teslim etti."

Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin ise bugün Baskil'in bağrından çıkmış ve namı bütün ülkelere yayılmış bir yiğit vatan evladını, kahraman polis memurunu, şehit oğlunu şehadetinin ikinci yılında anmak için toplandıklarını dile getirdi.

Şehit oğlunu minnet ve rahmetle yad ettiğini aktaran Sekin, "İstiklal Marşı 'Korkma' diye başlıyordu, korkmadın. Elinde namusun ve şerefin bildiğin silahınla yiğitçe, mertçe aslanlar gibi koştun o namertlerin üstüne. Sana yakışan da buydu zaten oğul. Çünkü biz sana koşmayı öğrettik, kaçıp saklanmayı değil." ifadelerini kullandı.

Şehit oğlunun adının, ilelebet yaşayacağını ve unutulmayacağını vurgulayan Sekin, şöyle devam etti:

"Şimdi bedenin bu ana kucağında, bu baba ocağında huzur içinde yatarken, belki de ruhun, İzmir Adliyesinde can verdiğin heykelinin karşısında İzmir halkını selamlıyor. Selam sana ey Doğancık kartalı, Elazığ aslanı, kahraman Türk polisi. Kahramanlık, ruhun bedene karşı kazandığı zaferdir. Sen bu zaferin destanlaşmış gakgoşusun, ruhun şad olsun."

Daha sonra Baskil Merkez Camisi'nde şehit Sekin için mevlit okutuldu.

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:03
  1. Elazığ
  2. FETHİ SEKİN
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