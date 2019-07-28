0553 313 94 23

Şehit polis binlerce kişi tarafından uğurlandı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay’ı son yolculuğuna binlerce vatandaş uğurladı.

28 Temmuz 2019 Pazar 13:51
Şehit polis binlerce kişi tarafından uğurlandı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay’ı son yolculuğuna binlerce vatandaş uğurladı. Şehidin cenazesine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis memurları ile birlikte şehidin naaşını omuzladı.


31 yaşındaki bir çocuk babası şehit polis memuru Taha Uluçay için Kayseri Şehir Mezarlığı’ndaki Hulusi Akar Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehidin babası Fahri Uluçay, kardeşi Furkan Uluçay, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Şahin Güven kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Taha Uluçay’ın naaşı defnedilmek üzere Şehir Mezarlığı’nda bulunan Polis Şehitliği’ne götürülürken, Bakan Soylu da şehidin naaşını omuzladı. "Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı atılan törende şehit polis tekbirlerle toprağa verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Odunpazarı’nda akşamlar birlikte güzel
    1. Odunpazarı’nda akşamlar birlikte güzel
    2. KPSS sonuçları açıklandı KPSS 2019-1..
    3. Oto yıkama dükkanında iki kız kardeş..
    4. Muğla'da tekne yangını
    5. Coşkunöz Savunma ve Havacılık’tan..
    6. CHPli belediyeye ait binada Türk..
    7. Konya’da bilim meraklıları Astronomi..
    8. Dünya gençliğinden Eskişehir’de..
    9. Kaynarca’da iki otomobil çarpıştı: 1..
    10. Oto Pazarı’nda bayram yoğunluğu
    11. KAPTİD Başkanı Dinler: “Bayram..
    12. Milli tenisçi Melisa Ercan, Avrupa..
    13. 92 yaşındaki Pakize nine göz nuru..
    14. Rize'de genç kızı darbeden kişi..
    15. Kayserispor'un Avusturya kampı
    16. Sıcaklar asfaltı eritti
    17. Dikmen Vadisi’nde çalışmalar sürüyor
    18. Antalyasporlu Drole, Las Palmas'a..
    19. Trafiğe açılması beklenen FSM’de son..
    20. "Bölgedeki gerginliğin nedeni ABD'nin..
    21. 22 yıl sonra şehidin mezarı başında..
    22. Ataşehir’de buzdolabına saklanmış..
    23. İdlib’de rejim saldırısı: 4 ölü, 7..
    24. Şehit polis binlerce kişi tarafından..
    25. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kaza: 3..
    26. Su diye asit içen 5 yaşındaki çocuk..
    27. Esed İdlib'de sivilleri vurdu! Ölü ve..
    28. Husiler’den Suudi Arabistan’daki..
    29. Günde 10.000 adım atmak neden önemli?
    30. Çin’deki toprak kaymasında ölü sayısı..
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı