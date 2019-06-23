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Şehit Piyade Yüzbaşı Fırat, şehadetinin 3. yılında mevlidi şerifle anıldı

Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görevli iken Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyon esnasında şehit olan Piyade Yüzbaşı Rıza Fırat, şahadetinin 3.

23 Haziran 2019 Pazar 16:42
Şehit Piyade Yüzbaşı Fırat, şehadetinin 3. yılında mevlidi şerifle anıldı

Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görevli iken Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyon esnasında şehit olan Piyade Yüzbaşı Rıza Fırat, şahadetinin 3. Yıldönümünde mevlidi şerifle anıldı.


Şehit Piyade Yüzbaşı Rıza Fırat’ın isminin verildiği Karapınar Mahallesindeki Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Camiinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Öğle namazının ardından başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatanın mukaddesatı uğruna canlarını feda eden Şehit Piyade Yüzbaşı Rıza Fırat ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.


Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından Vali Aykut Pekmez, acılı baba Mustafa Fırat’a ve şehidin kardeşlerine başsağlığı ve sabır diledi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:42
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