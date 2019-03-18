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Şehit Piyade Uzman Çavuş Temel son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in cenazesi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törenle memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:34
Şehit Piyade Uzman Çavuş Temel son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan piyade uzman çavuş Taşkın Temel, memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit piyade uzman çavuş Taşkın Temel'in naaşı, Kürtün ilçesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından ilçe merkezindeki Kürtün Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende, şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi.

Şehit Temel'in naaşı, daha sonra öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Günyüzü köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Kasapoğlu, şehidin cenazesinin defnedilmesinin ardından Türk bayrağını baba Mehmet Temel'e teslim etti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:34
  1. Trabzon
  2. Giresun
  3. Gümüşhane
  4. piyade uzman çavuş Taşkın Temel
  5. Şehit Cenazesi

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