Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş'ın naaşı Ordu'ya getirildi

ORDU (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş'ın cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.

24 yaşındaki şehit Altuntaş için Ordu-Giresun Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.



Askeri uçakla havalimanına getirilen Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, meslektaşlarının omzunda taşınarak cenaze nakil aracına kondu.



Bu arada, şehidin babası Kenan, annesi Sayma ile uzman çavuş olan kardeşi Sami Altuntaş da askeri uçakla kente geldi. Şehidin yakınlarının ayakta durmakta zorluk çektiği ve gözyaşı döktüğü görüldü. Protokol üyeleri, burada aileye başsağlığı diledi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş’ın cenazesi, Aybastı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşcı, Metin Gündoğdu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Şehit Altuntaş’ın cenazesi, yarın öğle vakti Aybastı İmam-Hatip Lisesi bahçesinde kılınacak namazın ardından Uzundere Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.