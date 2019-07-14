Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş Ordu'da toprağa verilecek

ORDU (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş'ın cenazesi, yarın memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Aybastı ilçesi Uzundere nüfusuna kayıtlı Salih Altuntaş'ın, 34'üncü Hudut Tugay 5'inci Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Irak'ın Avaşin bölgesindeki üs bölgesinde 9 Temmuz 2019'da saat 07.25 sularında faaliyette bulunan askerlerin aracına bölücü terör örgütü mensuplarınca bir atım güdümlü roket atılması sonucu ağır yaralandığı anımsatıldı.

Altuntaş'ın, olay yerinden helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne tahliye edilerek ameliyata alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha sonra Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, 14 Temmuz Pazar günü (bugün) şehit olmuştur. Şehidimizin naaşının, Ankara'dan askeri uçakla bu akşam saat 21.30 dolaylarında Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilmesi beklenmektedir.

Şehidimiz, yarın öğle namazına müteakip Aybastı İmam-Hatip Lisesi bahçesinde kılınacak cenaze namazının ardından Uzundere Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecektir. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun."