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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş’un cenaze programı belli oldu

AYDIN (İHA) – Şırnak’ın Gabar Dağı’nda devam eden terör operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan Aydınlı Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş’un cenaze programı belli oldu.

07 Mayıs 2019 Salı 00:46
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş’un cenaze programı belli oldu

AYDIN (İHA) – Şırnak’ın Gabar Dağı’nda devam eden terör operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan Aydınlı Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş’un cenaze programı belli oldu.


6. Komando Tugay Komutanlığınca Küpeli Dağı (Gabar) bölgesi Karageçit mevkiindeicra edilen Şehit Piyade Komando Er Murat Göce Operasyonu kapsamında Keribağıbölgesinde bulunan askeri unsurlara, teröristler tarafından Gurdik istikametinden açılan ilk ateş sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş (24) helikopter ile getirildiği Şırnak Şehit Tümgeneral Aydogan Aydın Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


2017 yılında eğitimini tamamlayarak 6. Komando Tugayına atanan şehidin cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Germencik Ortaklar Mahallesi Çarşı Camisinde kılınacak namazın ardından Ortaklar Mezarlığı’na defnedilecek.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 00:46
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