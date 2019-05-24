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Şehit Piyade Onbaşı Mehmet Köklü için Hakkari’de tören düzenlendi

Kuzey Irak Serabatin Üs Bölgesi Kuzu Gediği mevkiinde teröristler tarafından yapılan havan atışı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Onbaşı Mehmet Köklü için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında tören düzenlendi.

24 Mayıs 2019 Cuma 20:31
Şehit Piyade Onbaşı Mehmet Köklü için Hakkari’de tören düzenlendi

Kuzey Irak Serabatin Üs Bölgesi Kuzu Gediği mevkiinde teröristler tarafından yapılan havan atışı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Onbaşı Mehmet Köklü için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında tören düzenlendi.



Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Piyade Onbaşı Mehmet Köklü’nün Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi. Şehit olan Piyade Onbaşı Mehmet Köklü’nün naaşı silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikopterlere konuldu.



Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Cüneyt Epcim, Mustafa Pala, Mustafa Duruk, İdris Koç, Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Dağ ve Komando Tugayı Kurmay Başkanı Piyade Komando Albay Kurmay Başkanı H. Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı. Şehidin naaşı memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni’ne gönderilmek üzere gönderildi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 20:31
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