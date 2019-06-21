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Şehit Padişah Sultan Murad Çekirge’deki kabri başında anıldı

Osmangazi Belediyesi, şehit padişah 1.

21 Haziran 2019 Cuma 16:02
Şehit Padişah Sultan Murad Çekirge’deki kabri başında anıldı

Osmangazi Belediyesi, şehit padişah 1. Murad Hüdavendigar’ı vefatının 630. yılında Kosova’da düzenlenen törenin ardından, Çekirge semtindeki kabri başında da dualarla andı.


Osmanlı Devleti’nin savaş meydanında şehit olan ilk ve tek padişahı 1. Murad Hüdavendigar Han, Osmangazi Belediyesi tarafından Çekirge semtindeki kabri başında yad edildi. Osmanlı’ya Avrupa kapısını açan ve İslamiyet’in Balkanlar’da yayılmasını sağlayan Kosova Savaşı’nı kazanan Sultan Murad, muharebe sonrası savaş meydanını gezerken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edildi. 1389 yılında şehit edilen Murad Hüdavendigar’ın kalbi ve iç organları şehit düştüğü Kosova’da gömülürken, bedeni ise tahnit edilerek Bursa’ya getirildi ve Çekirge Mahallesi’nde yaptırılan türbeye gömüldü. Osmangazi Belediyesi, şehit padişahı Kosova’nın ardından, Çekirge semtindeki kabri başında da andı.


1. Murad Hüdavendigar Han’ı anma programında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, İyi Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu


ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.


Mehter takımı ve kılıç kalkan ekibinin gösterileri ile başlayan 1. Murad Hüdavendigar Han’ı anma programında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sultan Murad Han’ın felsefesini tüm dünyaya yaydıklarını söyledi. 1. Murad Hüdavendigar Han için geçtiğimiz hafta Kosova’da bir anma töreni gerçekleştirdiklerini belirten Dündar, “Belediye olarak 15 yıldır Kosova ve Bursa’daki türbeleri başında anma programı gerçekleştiriyoruz. Şehit padişahımızı yad ederek, O’nun felsefesini yaşatıyoruz. Sultan Murad’ın dünya görüşü, bizim için büyük önem arz ediyor. Ecdadımız, gitmiş olduğu bölgelere emperyal zihniyetle gitmemiş, sadece barışı ve güveni tesis etmiş, tüm inançların ve milletlerin birlikte yaşamalarının güvencesi olmuştur. Gittiğimiz yerlerde imarethane, medrese ve cami yapmışız. Bizler de aynı Sultan Murad’ın felsefesiyle o bölgelerdeki kardeşliğimizi pekiştireceğiz” dedi.


58 Ülkeye Sultan Murad’ın Felsefesi


Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Sultan Murad’ın felsefesini çok daha geniş bir coğrafyaya ulaştırdıklarına dikkat çeken Dündar, “Bu proje okulumuzda, 58 ülkenin bir çatı altında eğitim görmesi bu ülkelerin birbiriyle tanışması, dost olması aynı felsefenin oralara ulaşması anlamına geliyor. Allah’ın izniyle tarihte olduğu gibi insanlık adına, ümmet adına barışın tesisi için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.


AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de birçok sultan ve evliyayı içinde barındıran önemli bir şehirde yaşadıklarına dikkat çekerek, “Sultan Murad Hüdavendigar’ı vefatının 630’uncu yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ecdadımızın bu güzel emaneti olan şehrimize, ülkemize, yerel yönetimlerimiz ve merkezi hükümetimiz tarafından çok önemli projeler hayata geçiriliyor. Bu hizmetlerle milletimizin daha güzel ve güçlü bir şekilde var olması için canla başla çalışacağımızdan şüphem yok. Hem Kosova hem Bursa’da anma töreni düzenledikleri için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” dedi.


Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu da 1. Murad Hüdavendigar’ın hayatını anlatarak, şehit oluşu ve Kosova Savaşı’nın kazanılmasının tarihi önemi hakkında bilgiler verdi.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit padişahın kabri başında dua etti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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