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Şehit Özer kabri başında anıldı

2011 yılında Hakkari’nin Çukurca kırsalındaki terör saldırısında şehit düşen Samsunlu Şehit Piyade Çavuş Fikret Özer, kabri başında dualarla anıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:06
Şehit Özer kabri başında anıldı

2011 yılında Hakkari’nin Çukurca kırsalındaki terör saldırısında şehit düşen Samsunlu Şehit Piyade Çavuş Fikret Özer, kabri başında dualarla anıldı.


14 Şubat nedeniyle, Atakum ilçesi Küçük Kolpınar Mahallesi Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma programı, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu, Şehit Piyade Çavuş Fikret Özer’in babası Celal Özer, arkadaşları ve komşularının katılımıyla gerçekleşti.


“Milletimizin sevgilisi, vatanımız için canını feda eden askerlerimizdir” ifadelerini kullanan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bu milletin sevgilisi, vatanı için toprağa düşmüş askerlerdir. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 2011 yılında şehadet şerbetini içen Şehidimiz Piyade Çavuş Fikret Özer’i ailesi, arkadaşları ve komşularıyla birlikte mezarı başında andık. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Bu vesileyle milletimize, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah zorlu şartlarda görev yapan tüm askerlerimize kolaylıklar versin” dedi.


Şehit Piyade Çavuş Fikret Özer’in babasının da katıldığı anma programının ardından güvenlik güçlerinin, canları pahasına toprak ve bayrak için mücadele ettiğini ve bu uğurda canlarını feda ettiğini ifade eden Başkan Taşçı, “Böyle şanlı bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Şehitlerimizin aileleri, hepimizin aileleridir. Onların evlatları, canlarını hiçe sayarak, millet olarak kalmamız için şehit olmuştur. Tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Türk milleti bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da asla ihanete müsaade etmeyecektir. Bir ölürüz, bin diriliriz, vatanımızdan, bayrağımızdan vazgeçmeyiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:06
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