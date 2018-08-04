Şehit özel harekat polisi Yılmaz törenle memleketine uğurlandı

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit Recep Emre Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konulan şehidin naaşı, memleketi Gaziantep'e uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Cenazenin taşınması sırasında şehidin silah arkadaşları tarafından Hüseyin Nihal Atsız'ın 'Kahramanlık' şiiri okundu. Şiir okunurken duygusal anlar yaşandığı görüldü.

Törene, Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.