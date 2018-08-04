0553 313 94 23

Şehit özel harekat polisi Yılmaz törenle memleketine uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce  gerçekleştirilen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Yılmaz için  tören düzenlendi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:19
Şehit özel harekat polisi Yılmaz törenle memleketine uğurlandı

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit Recep Emre Yılmaz'ın Türk  bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde  helikoptere konulan şehidin naaşı, memleketi Gaziantep'e uğurlanmak üzere  Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Cenazenin taşınması sırasında şehidin silah arkadaşları tarafından Hüseyin Nihal Atsız'ın 'Kahramanlık' şiiri okundu. Şiir okunurken duygusal anlar yaşandığı görüldü.

Törene, Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman,  Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl  Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile  kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:19
  1. Karaman
  2. Gaziantep
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 KPSS ÖABT giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim
    1. 2018 KPSS ÖABT giriş belgesiyle sınava..
    2. Geri dönüşüm makinesine düşen işçi..
    3. 9 aylık bebek beslenmesi nasıl..
    4. Kahramanmaraş'ta otomobil kanala uçtu:..
    5. Kapıyı açan polis 11 cesetle karşılaştı!
    6. 'Hesap İşlem Ücreti'nin yasal dayanağı..
    7. ABD'de mahkuma skandal muamele!
    8. Galatasaray'a icra şoku! Banka..
    9. Emmeyen bebek nasıl beslenir?
    10. Sınırda PKK operasyonu! Kıskıvrak..
    11. Ordu'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü
    12. CHP Samsun il başkan yardımcıları..
    13. Cuma namazı öncesi vaaz verirken vefat..
    14. Skandal patladı! Trump'ı zor günler..
    15. Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri..
    16. Galatasaray'a haciz şoku! Banka..
    17. Bebek masajı nasıl yapılır?
    18. Karamollaoğlu'ndan hükümete destek
    19. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan..
    20. Polis Akademisi yüksek lisans ve..
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018