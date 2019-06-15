Şehit Onbaşı Halil Kurt için babaevinde mevlit okutuldu

HATAY (AA) - Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt (23) için Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki babaevinde mevlit okutuldu.

Şehidin babasının Yeşil Mahallesi'ndeki evinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Yemek ikramının yapıldığı mevlide, Kaymakam Murat Bulacak, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Kabataş ile şehidin yakınları katıldı.





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