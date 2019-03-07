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Şehit Ömer Halisdemir davasında verilen karar onandı

Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

07 Mart 2019 Perşembe 10:11
Şehit Ömer Halisdemir davasında verilen karar onandı

Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

 

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince 18 sanıktan 5’inin iki kez, 13’ünün ise birer kez ’ağırlaştırılmış müebbet’ ve ’müebbet’ hapis cezasına çarptırıldığı dosyanın istinaf başvurusu, 21. Ceza Dairesince 5 Mart’ta karara bağlandı. Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:11
  1. Ankara
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