Şehit olmayı göze alıp Meclis’e gittim

MUHAMMET KUTLU ANKARA

26’ncı dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını şöyle sıraladı: “15 Temmuz gecesi Meclis’i açma kararı şahsıma aittir. 1960 darbesini bilen bir insanım çünkü üniversiteye kaydolmuştum, bütün hadisatı biliyorum. 1950’den itibaren 2016’ya kadar Türkiye’de gerçekleşmiş, açığa çıkmış ve gizli kalmış 16 darbe ve darbe teşebbüsü olmuştur. 15 Temmuz 17’ncisidir. Daha önceki darbeleri ve darbeye karşı direnmenin en doğru hareket olduğunu bildiğimden Meclis’i açmaya ve direnç göstermeye karar verdim. Bu kararı almadan evvel Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın Başbakanımızla görüşmek istedim. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımıza da Sayın Başbakanımıza da ulaşamadım. Ne yapılacağını bilmiyordum fakat direnmenin gerekliliğine inandığım için, millî irade namına bu karşı koyuşa ‘Dur’ demek gerektiğini düşündüğüm için Meclis’i açmaya karar verdim. Bu, herhangi bir partinin veya grubun veya milletvekillerinin talebi olmadan doğrudan kendi iradem ile aldığım karardır. Zaman, çok doğru hareket ettiğimi göstermiştir. Bugüne kadar darbe teşebbüsleri sırasında Meclis hiç açılmış değildi, Meclis bir direnç göstermiş değildi. Dirençler, ne yazık ki şahıslar, partiler, kurumlar bazındaydı. İlk defa Meclis direnç göstermiş oluyordu; bu hareketin uluslararası camiada da çok büyük bir değer kazandığını hep beraber gördük. Kararımı kendim verdim, konunun ailemle değil de tecrübemle ve inancımla ilgisi var. Kaptan gemisini terk etmez, en son noktaya kadar. Ben de kaptandım, gemimi terk etmedim ve Meclis’i açtım.

TBMM nasıl toplandı?

Meclis’i açmak için harekete geçtim. Çankaya’da bulunan konuttan Meclis’e indim. Buraya geldiğimde ilk silah arkadaşlarım karşımdaydı. Ankara Milletvekilimiz Memur-Sen eski Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu telefon etti ve ‘Ne yapıyoruz Sayın Başkanım, bir darbe oluyor, ne diyorsunuz’ dedi, ben de onun üzerine ‘Ahmet Bey Meclis’teyim, gel bekliyorum’ cevabını verdim. Ahmet Gündoğdu Bey de zaten Meclis’te bulunan odasında Jülide Sarıeroğlu, Aydın Ünal ve Fatih Şahin’le berabermiş. AK Parti Ankara milletvekilleri bunlar. Dördüyle Meclis Başkanlık Binası’nın önünde buluştuk. TBMM Genel Sekreteri ve Özel Kalem Müdürüme Meclis’i açık tutacağımızı ve sabaha kadar burada olacağımızı bir mesajla partilerin siyasi grup başkanvekilliklerine bildirmelerini istedim. Bunun yanında bir de Anadolu Ajansına ve TRT’ye bir gün sonra yani cumartesi günü saat 14.00’te TBMM’nin olağanüstü toplanacağının ilan edilmesinin talimatını verdim. Bu iki hususu yerine getirdikten sonra oradaki ismini ifade ettiğim arkadaşlarıma ‘Şimdi Çankaya’ya çıkıyorum, hükümeti de alacağım, hükümet üyelerini de alacağım, geleceğim ve hepimiz Meclisimizde millî iradeyi temsil edeceğiz’ dedim. Partilerden cevap fiili olarak oldu ve Meclisteki siyasi partilerin dördünün üçü gece yaptığımız toplantıya katıldılar.

Toplamda Meclis’te o gece bulunan 3 parti grubuna ait milletvekili sayısı 107’dir. HDP’den herhangi bir milletvekili o gece yaptığımız toplantıya katılmadı. Milletvekillerimizden 81 tanesi AK Partilidir. 81 milletvekili içerisinden hanım milletvekili sayısı 18’dir. 16 tanesi CHP milletvekili, 10 tanesi MHP milletvekilidir. Milletvekili sayılarına oranladığımızda katılım AK Parti yüzde 23, CHP yüzde 22, MHP yüzde 21’dir. Hemen hemen birbirine yakın bir katılımdı. Milletvekilleri içerisinde mevcut hükümette bakanlar olduğu gibi daha önceki hükümette görev almış isimler de vardı.

Bu arada gece bombalama sırasında Meclis’e 3 bomba düştü. Biri ön diğeri arka bahçeye, diğeri ise Başbakan’ın makam odasının bulunduğu noktaya geldi. Genel Kurul Salonu’nda camlar kırıldı, sıraların üstü tozlandı, ‘Alttaki sığınağa inelim, yeni bir bombada zayiat olur, Meclis’i terk etmiyoruz nasılsa’ dedik. Bu kararı birlikte verdik ve aşağıya indik. Şunu da eklemek isterim, gece Meclis’i açtığımda Başkanlık Divanı’nda olan iki kâtip arkadaşım oturdular. Bunlar Sema Kırcı AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Ömer Serdar AK Parti Elaziz Milletvekili idi. Başkanlığa oturdum, onlar da iki kâtip olarak Divanda yerlerini aldılar. Oradaki bir kararımızı da zikretmek isterim; her iki arkadaşıma da ‘Siz kalkınız. Bu bir parti meselesi değil, biz millet adına duruma el koyduk. Ben grup başkanvekillerini Divan kâtibi olarak rica edeceğim’ dedim. AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ı davet ettim.

Anladığım kadarıyla şimdiye kadarki darbe teşebbüslerinde, hareketlerinde Meclis’in hiç hedef seçilmemesi, bu darbe teşebbüsünde de parlamentonun hedef olmadığını gösteriyor. Bizim Meclis’i açmamızdan sonra bu hain teşebbüsü idare edenlerin parlamentoyu bombalama kararı verdiklerini tahmin ediyoruz. Meclis salonuna ilk bomba gece 02.33’te atıldı. O saate kadar bir bomba atılmadı. Bunun yanında Dikmen Kapısı olarak adlandırdığımız Meclis’in ana giriş kapılarından birisinde helikopterle asker indirmek istediler ancak polislerimiz karşı çıktı. O gece hizmet veren bütün polislerimizi tebrik ediyorum. Hepsi inançlı, imanlarını ortaya koydular. 18 polisimiz yaralandı. Polislerimizden ağır yaralı da vardı. Hamdolsun bir vefat vuku bulmadı, şehidimiz olmadı. Ama 15 Temmuz kalkışmasından ötürü toplamda 251 şehit var. Bu şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum. 2 bin 194 gazimiz var. Hepsini minnetle anıyorum ve Allah bir daha böyle bir günü bizlere göstermesin. Milletimize, devletimize zeval vermesin niyazımı da tekrar ediyorum. 02.33’te bombayı attılar ama Meclis’in direnmesi ve ayağa kalkışı bir paniği ortaya koydu. O yüzden bize F16 uçaklarıyla 3 tane bomba attılar. Bunun yanında alçaktan uçuş, tanklar, helikopterden taramalar, bombalar ve mermiler arasında geceyi geçirdik.

Onları silahlarla karşılayacaktık

Meclis’i açmaya giderken abdestimi alarak yola koyuldum. Elbette şehitlik en büyük ihtimal olarak vardı. Çalışma arkadaşlarım, TBMM Genel Sekreteri, Özel Kalem Müdürü, Meclis Emniyet Müdürü ‘1 numaraya bir şey olabilir, başına bir hâl gelebilir, size ihtiyaç duyulabilir, siz 2 numarasınız, üç yer tespit ettik, sizi onlardan birine götürelim ve saklayalım’ dediler. Ben de onlara ‘Böyle zamanlarda gemiler terk edilmez, ben millî iradenin temsilcisi Meclisin Başkanıyım, TBMM’yi açacağım’ cevabını verdim. Şehitlik ihtimali ta ilk andan itibaren aklımdaydı. Hatta Meclis bombalandıktan sonra alt kata bir keşif harekâtına indim. Yanımda koruma müdürümle beraber ve üç mevzi seçtim. Genelkurmay’dan itibaren geriye doğru birinci nokta, ikinci nokta ve son nokta üç tarafımız da kapalı en son şehit olma yeriydi. Şehit olacağımız son noktayı da seçtik. Eğer helikopterle indirme olsaydı veya asker kıyafetli o teröristler Meclis’e gelseydi, onları silahla karşılayacak, elimizden geldiğince direnecek ve diğer 251 kardeşimiz gibi şehadet şerbetini içecektik.”