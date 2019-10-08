Abdullah Ağar: "Askerimizin morali de motivasyonu da tam!"

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun arifesinde, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk ekonomisine yönelik tehditkâr açıklamaları geldi. 7'den 70'e Türk Milleti'ni rahatsız eden ifadelerin perde arkasını ve bölgedeki son durumu Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, değerlendirdi. İşte Suriye satrancında son durum...

"Türkiye tehdide boyun eğmez"

"Beyaz Saray'ın dünkü açıklamasının ardından, 'Oyun içinde oyun var' dedim ve dün akşam Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden açıklamaları geldi. Ben bu tür açıklamaları bekliyordum. Ancak şunu söylemem gerekir ki, Türkiye bu tür tehditlere boyun eğmez. Şayet Türkiye bu tür tehditlere boyun eğerse, onur, gurur ve şeref değerlerinden taviz olur. Devletin ağzından çıkan söz geri dönmez.

"Milli mücadelemizden ilham almalıyız"

Burada hata yapmamız jeopolitik ve stratejik değerlerin çöküntüsüne neden olur. ABD bizi tehdit ediyor diye biz kendi değerlerimizden, geleceğimizden vazgeçemeyiz. Bu tehditlere verilecek en güzel cevap milli mücadelemizden ilham alınmasıdır. Biz çok daha zor koşullarda çok daha büyük başarıları elde eden bir milletiz ve bunu unutmamalıyız.

"Trump, kararlılığımızı bozmaya çalışıyor"

Trump'ın açıklamaları ciddi kurnazlık içeriyor ve lider seviyesinde kamu diplomasisi ile aldatıyor. Türkiye'nin iradesini, kararlılığını bozmaya çalışıyor. Türkiye'nin Rusya ve İran ile kurduğu siyasi birlikten büyük rahatsızlık duyuyor. Harekat sırasında Türkiye'nin İran ve Rusya ile ilişkisini bozmamaya özellikle dikkat etmesi gerekiyor. ABD, Türkiye'nin etki ürettiği ekseni kırmaya çalışıyor.

"Cumhuriyet'in en önemli operasyonu"

Bu harekat emin olun sadece Türkiye için değil bölgenin istikrara kavuşması için de elzem bir operasyon. Bu Cumhuriyet tarihimizin en önemli harekatı. 20 bin kilometrekarelik bir alanda, 65 ilâ 110 bin kişilik, elinde son derece güçlü teknik silahlar olan bir terör örgütüyle karşılaşmak gerçekten tarihi bir harekattır.

Mehmetçiğin felsefesi...

Türkiye ABD, İsrail, Avrupa ve Körfez Birliği'nin küresel dizaynına 'dur' demek için bu harekata yöneliyor. ABD, Türkiye'den gerçekten korkuyor. Onlar ölümden de korkuyor. Ama ölümden kaçmanın en güçlü yolu ölümün üzerine gitmektir. Dağdaki Mehmetçiğin felsefesi de budur.

"Türk ordusu alarm durumunda"

Dün sınırdaki bir generalimizle görüştüm. Kendisi bana, "Bayrağımız, vatanımız, devletimiz ve Allahımız için bir canımız var. Biz bu canı seve seve vermeye hazırız. Kimsenin en küçük şüphesi olmasın" dedi. Bölgedeki askerimizin morali de motivasyonu da eksiksiz ve gayet iyi. Güçlerimiz alarm durumunda verilecek emri bekliyor."

(Habertürk)