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Şehit olan Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız

Darbeci Sisi tarafından 72 aydır tek kişilik hücrede tutulan Mısır eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin şehadet haberi sonrası oğlu, yaptığı açıklamada "Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız" dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:30
Şehit olan Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız

Mısır eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Mursi'nin en büyük oğlu Ahmed, sosyal medya hesabından babasının ölümü sonrası bir paylaşımda bulundu.

"Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız"

Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılmış eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölüm haberinin ardından ilk açıklama oğlundan geldi.

Mursi'nin en büyük oğlu Ahmed, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitiren babasını kaybetmiş olmanın acısını, "Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız." şeklinde ifade etti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 20:30
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Facebook
  3. Mısır
  4. Mursi
  5. Muhammed Mursi

YORUM YAZ

  • Amerikan yardımıAmerikan yardımı8 dk önce
    İsrail gibi ABD’yi kontrol etmiyorsanız ABD den asla yardım almayın, aklınızı onurunuzu alırlar. 5 bin yıllık Mısır tarihinde 1 sene demokrasiye istedikleri olmadı diye tahammül etmediler. Demokrasi bir yalandır!
  • AydınAydın15 dk önce
    Bir kale daha düştü.
  • Abdullah AtesAbdullah Ates22 dk önce
    Allah Rahmet etsin.
  • Ali BULUTAli BULUT27 dk önce
    Alçak katiller domuzun soyları bu yaptıklarınızın hesabını süphesizki vereceksiniz

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