Şehit olan Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız Darbeci Sisi tarafından 72 aydır tek kişilik hücrede tutulan Mısır eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin şehadet haberi sonrası oğlu, yaptığı açıklamada "Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız" dedi.

Mısır eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Mursi'nin en büyük oğlu Ahmed, sosyal medya hesabından babasının ölümü sonrası bir paylaşımda bulundu. "Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız" Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılmış eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölüm haberinin ardından ilk açıklama oğlundan geldi. Mursi'nin en büyük oğlu Ahmed, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitiren babasını kaybetmiş olmanın acısını, "Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız." şeklinde ifade etti.

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