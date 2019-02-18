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Şehit olacağını bilmiş

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristlerin yola döşediği bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 3 yıl önce şehit olan Jandarma Er Fatih Yeniay’ın babası Zeki Yeniay, oğlunun 2 ay öncesinden şehit olacağını hissettiğini belirterek, "Gidişim sessiz olacak ama dönüşüm muhteşem olacak" dediğini söyledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:44
Şehit olacağını bilmiş

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristlerin yola döşediği bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 3 yıl önce şehit olan Jandarma Er Fatih Yeniay’ın babası Zeki Yeniay, oğlunun 2 ay öncesinden şehit olacağını hissettiğini belirterek, "Gidişim sessiz olacak ama dönüşüm muhteşem olacak" dediğini söyledi.


18 Şubat 2016 tarihinde şehit olan Jandarma Er Fatih Yeniay’ın ailesi oğlu için mevlit okuttu. Mevlide Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Millet İttifak’nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Cumhur İttifakı’nın Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, Millet İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Kemal Akay ve yüzlerce vatandaş katıldı. Mevlitte şehidin evinin bulunduğu sokak dev Türk bayrakları ve şehidin fotoğraflarıyla donatıldı.


Şehidin babası Zeki Yeniay yaptığı açıklamada, çocuklarını çok özlediklerini ancak şehit olduğu için gurur duyduklarını söyledi. Yeniay, "Şehidimizin 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla mevlidini yapıyoruz. Biz vatan, bayrak ve ezan için gerekirse canımızı feda ederiz. Biz şehidimizle övünüyoruz. Allah vatanımızı, bayrağımızı ve ezanımızı dindirmesin. Şu anda terörle mücadele iyi gidiyor keşke hep böyle devam etse birlik beraberlik için hepimiz biriz. Şehidimizi özlüyoruz ama bu yolda olduğu için gurur duyuyoruz. Şehit olmadan 2 ay önce hissetti zaten, dedi ki ’benim gidişim sessiz olacak ama dönüşüm muhteşem’ olacak. Vatanını çok severdi bayrağına çok saygılıydı. Daha 2 aylık askerdi ve hep derdi, benim komutanlarım çatışmaya giderken ben burada üzülüyorum diye. Annesini arayıp söylerdi ben de biran önce gitmek istiyorum diye demek ki Allah ona bu mertebeyi nasip etmiş" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:44
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