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Şehit öğretmen "Şenay Aybüke Yalçın" davasında karar

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen, müzik öğretmeni Yalçın ile iki askerin şehit edildiği saldırıya ilişkin tutuklu yargılanan 5 sanık, "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:31
Şehit öğretmen "Şenay Aybüke Yalçın" davasında karar

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile iki askerin şehit edildiği saldırıya ilişkin tutuklu yargılanan 5 sanığa, "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 18'er yıl hapis cezası verildi.

Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Lazgin Ekinci, Menderes Ekinci, Necat Ekinci, Maşuk Çelik ve Mehmet Fidan ile avukatları hazır bulundu.

Mütalaasını tekrarlayan savcı, tutuklu yargılanan sanıkların, teröristlerle uyumlu hareket ederek, eylem ve fikir birliği içerisinde bomba düzeneğini önceden hazırlayıp saldırının gerçekleştirildiği araca yerleştirdiklerini belirtti.

Sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından cezalandırılmaları yönünde iddianame hazırlandığını hatırlatan savcı, sanıkların TCK'nin 315. maddesi uyarınca "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Tutuklu sanıklar üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, 5 sanığın "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşmada pişmanlıklarını belirten bir tutum ve davranış göstermedikleri gerekçesiyle sanıkların cezasında TCK'nin 62. maddesi gereğince indirim yapılmadı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:31
  1. Batman
  2. dava
  3. karar
  4. Şenay Aybüke Yalçın

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