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Şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu adına kütüphane kurulacak

29 Nisan 2019 Pazartesi 20:02
Şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu adına kütüphane kurulacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, sonradan ismi verilen okulda öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun adı okulunda oluşturulacak kütüphanede de yaşatılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Memur-Sen Kocaeli Şubesi iş birliğiyle başlatılan "Gençler Elinizden Gelen Kitap Olsun" kampanyası kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitap bağış kumbarası oluşturuldu.

Kumbarada toplanan kitaplarla Şehit Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi'nde kütüphane kurulması hedefleniyor.

Böylece, okulun adının Kocaeli Gebze Atatürk Anadolu Lisesi'nden Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi'ne dönüştürülmesinin ardından öğretmenin ismi, kütüphanede de yaşatılacak.


- "En güzel kütüphaneyi yapacağız"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kitap kampanyasıyla ilgili düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kısa süre önce şiddete kurban verdikleri öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun anısına düzenlenen kitap bağış kampanyasında bir araya geldiklerini söyledi.

Sendika olarak "Kütüphane bizden, kitaplar sizden" diyerek başlattıkları kitap bağış kampanyası ile Necmeddin öğretmenin adını yaşatacakları kütüphanenin kurulmasını üstlendiklerini belirten Yalçın, "Kütüphaneye kitapları bütün öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve meslektaşlarımızla birlikte toplayacağız. Kocaeli'deki en güzel kütüphaneyi şehit öğretmenimiz Necmeddin Kuyucu adına kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Yalçın, eğitim sendikası olarak eğitim çalışanlarının temel hak ve hürriyetlerini korumaya çalışan, üyesine, ülkesine ve bütün insanlığa duyarlılığıyla hoş bir seda bırakmaya çalışan bir kurum olarak bu faaliyetin son derece anlamlı olduğunu ifade etti.

Bir öğretmen için en acı şeyin öğrencisi tarafından katledilmek olduğunu dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Şehit Necmeddin Kuyucu hocamızın yaşadığı bu tatsız hadise ve hayatına mal olan bu durum, hepimizi derinden üzdü. Tüm eğitimciler, tüm duyarlı insanlar olarak Kocaeli'den, Gebze'den, Türkiye'ye bir resim gösterildi. On binler yürüdü, bir duruş, bir irade beyanı ortaya koydu. O gün sadece o meydanda bulunanlar bir irade beyanında bulunmadılar. Aynı zamanda mülki amirler de irade beyanında bulundu. Gece yarısı okulun adını hemen değiştirerek resmi prosedürü tamamlayarak okulun adını Necmeddin Kuyucu olarak değiştirilmesi çok büyük bir incelik, bir nezaket, çok büyük bir devlet adabıdır. Bu vesileyle değerli Valimize, Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Yalçın, "Necmeddin öğretmenimizin adının okulun tabelasında yaşadığı gibi aynı zamanda kütüphanede de isminin yaşamasına da imkan tanıma adına bu güzel gayreti ödüllendirelim ve kitapları kumbaraya atmaya atalım." dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Memur-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, öğretmen Kuyucu'nun ailesi, öğretmenler, öğrenciler ile protokol üyeleri kumbaraya kitap bırakarak kampanyaya destek verdi.

Kitap bağışı kampanyasına destek vermek isteyenler, 5 Mayıs'a kadar kumbaraya kitap bırakabilecek.


- Olay

Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.Ç, 2 Nisan'da okula giderek Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu odasında bıçakla yaralamış, yaralı öğretmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında F.Ç gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmıştı.




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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 20:02
  1. Ali Yalçın
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  6. Tahir Büyükakın

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