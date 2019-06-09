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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın kabri başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi

09 Haziran 2019 Pazar 13:07
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın kabri başında anıldı

ÇORUM (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken iki yıl önce 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Aybüke öğretmenin Osmancık Şehitliği'nde bulunan kabri başındaki törene, babası Sadık, babaannesi Şenay, dedesi Rıza Yalçın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Levent Tuzcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Osmancık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Törene katılanlar tarafından Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Çoban, yaptığı konuşmada, hainlerin Türkiye'yi bölmek, hain emellerine ulaşmak için hiçbir ayrım yapmadan, öğretmen, çoluk, çocuk, asker ve polis demeden katlettiğini söyledi.

Bu vatanın şehitlerin kanlarıyla yoğrulduğunu vurgulayan Çoban, şunları dile getirdi:

"Bayrağımız da rengini şehitlerimizin kanından aldı. Bizler öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki etrafımız zaten bizi istemeyen, bu yüce milleti hazmedemeyen hainlerle dolu. İçeride de onların iş birlikçileri çalışıyor. İki yıl önce 9 Haziran'da da bu kardeşimizi haince, kahpece şehit ettiler. Biz ilk gün de söylemiştik şimdi de tekrar ediyoruz; şehitler ölmeyecek, bu vatan bölünmeyecek. Bugün toplumun her kesiminden insanlar burada. Biz 9 Haziran'da şehit edilen Aybüke hocamız ile tüm şehitlerimizi unutmayacağız."

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Tökel de acılarının dün gibi olduğunu, Aybüke öğretmeni hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Baba Sadık Yalçın ise anma törenine katılanlara teşekkür ederek, "Allah devlete, millete zeval vermesin, gönlünde sevgi ve iyilik besleyen insanlara fırsat versin. Şehit öğretmenimiz ilk değil son da olmayacak. Kızımın nezdinde tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:07
  1. Anma
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  4. Osmancık
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