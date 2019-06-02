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Şehit oğlunun üniformasını giyerek son yolculuğuna uğurladı

Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı’nın cenazesi, memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

02 Haziran 2019 Pazar 13:49
Şehit oğlunun üniformasını giyerek son yolculuğuna uğurladı

Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı’nın cenazesi, memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.


Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik görevlilerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Ulaştırma Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı’nın (26) cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Şehidin babası Bekir Alıcı oğulları Nafi ile Oğuz’un yardımıyla ayakta durmaya çalıştı. Şehidin annesi Yeter Alıcı’nın ise koluna kızı Sümeyye Çakır girdi. Şehit oğlunun üniformasını giyen anne, “Bayrak inmesin, ben seni şehit verdim. Güle güle git yavrum. Daha asker anaları ağlamasın” diye konuştu.



"Vatan sağolsun"


Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Büyük Cami’ye getirildi. Musalla taşına konulan oğlunun fotoğrafına sarılan anne Alıcı, “Vatan, bayrak sağolsun yavrum. Daha anneler ağlamasın. Ellerine ben seni gönderirken kına yakmıştım geri dönersin sanmıştım. Gözlerimden yaş çıkmaz oldu. Göz pınarlarım kurudu bir günün içinde. Şehit olmandan gururluyum. Yavrum analar ağlamasın vatan bölünmesin” diye ağıtlar yaktı.


Büyük Cami’de öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Jandarma Garnizon Komutanı Albay Rifat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin iki ağabeyi babalarının yanında saf tuttu. Bekar olan Alıcı’nın cenazesi Erbaa şehir mezarlığında toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:49
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