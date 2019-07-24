Şehit oğlunun düğününde polislerden konvoy

MUĞLA (AA) - Hakkari Yüksekova'da 2010'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bayram Kara'nın oğlunun düğününde ilçe emniyet müdürü gelin arabasını kullandı, resmi ve sivil polis ekipleri konvoy oluşturdu.

Şehit Kara'nın oğlu Cengiz Kara hayatını Vildan Özana ile birleştirmek için evlilik kararı aldı.

Kara, Muğla Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğüne davetiye bırakarak polisleri düğününe davet etti.

Bunun üzerine Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, aracını "gelin arabası" yaparak genç çiftin şoförlüğünü yapma sözü verdi.

Düğün günü aracını süsleten Yılmaz, trafik, yunus ve resmi ekip araçlarından konvoy oluşturdu.

Damat ve gelin evden alındıktan sonra Yılmaz'ın gelin aracını kullandığı konvoyda ekipler siren çalarak şehir turu attı.

- Düğünde duygusal anlar yaşandı

Konvoya, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar da destek verdi.

Çifti, düğün salonuna gelişinde polis ekipleri, şehit yakınları, vatandaşlar ve yakınları karşıladı. Davetliler, Türk bayraklarıyla donatılan salonda, gelin ve damadı uzun süre ayakta alkışladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün nikah kıydığı düğünde çiftin şahitliğini Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek ve Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Aslan yaptı.

Kaymakam Yıldız, şehit oğlu Damat Cengiz Kara’nın kendilerine emanet olduğunu belirterek, evlilik cüzdanını geline verdi.

Damat Cengiz Kara, emniyet teşkilatına gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Bu mutlu günümüzde bizim yanımızda oldular. Her zaman, her daim yanımızda olmaya devam ediyorlar. Bunun için Muğla Emniyetimize gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi

Gelin Vildan Kara da polis ekiplerinin yaptıklarından çok etkilendiğini, mutlu olduğunu dile getirdi.