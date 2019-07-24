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Şehit oğlunun düğününde polis eskortlu konvoy

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Hakkari Yüksekova’da 2010 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Bayram Kara’nın oğlu Cengiz Kara’nın düğününde polisler şehit oğluna sürpriz yaparak şehir içi turda motorize ve ekip araçları eskortluk yaptı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:59
Şehit oğlunun düğününde polis eskortlu konvoy

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Hakkari Yüksekova’da 2010 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Bayram Kara’nın oğlu Cengiz Kara’nın düğününde polisler şehit oğluna sürpriz yaparak şehir içi turda motorize ve ekip araçları eskortluk yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ise kendi özel arabasını gelin arabası, gelin ile damadın da şoförlüğünü üstlendi.


Menteşe Emniyet Müdürü hem aracını verdi, hem de şoförlük yaptı


2010 yılında Hakkari Yüksekova’da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Bayram Kara’nın oğlu Cengiz Kara, Muğla Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğüne evlilik davetiyesi bıraktı. Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz düğünde kendi özel aracını gelin arabası, aracın şoförlüğünü de kendisi yapma sözü verdi.



Şehir içi turda polisler eskortluk yaptı


Düğün günü aracını süsleten İlçe Emniyet Müdürü, trafik, yunus ve resmi ekip araçlarından oluşan bir eskort oluşturdu. Damat Cengiz ve gelin Vildan Kara’ın evden çıkışından itibaren önde motorize ekipler, ardında İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz’ın şoförlüğünü yaptığı gelin aracı ile TOKİ’den düğünü salonuna kadar şehir içi turu yapıldı.



Nikahı Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş kıydı


Şehit oğlunun düğününde nikahı Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş kıyarken, şahitliklerini de Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek ve Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Aslan yaptı.


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün genç çiftlerin nikahını kıymasının ardından Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, şehit oğlu Damat Cengiz Kara’nın kendilerine emanet olduğu belirterek genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi ve evlilik cüzdanını gelin Vildan Kara’ya verdi.



Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür


Şehit oğlu Cengiz Kara, Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ederken, “Muğla Emniyetimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bu mutlu günümüzde bizim yanımızda oldular. Her zaman her daim yanımızda olmaya devam ediyorlar. Bunun için Muğla Emniyetimize gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.


Gelin Vildan Kara ise, “Bu mutlu günümüzde Muğla Emniyet Müdür ve personeli adına yapmış olduğu jestten dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:59
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