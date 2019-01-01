Şehit oğlunun adını taşıyan polis merkezinden emekli oldu

ANTALYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın, polis babası Zeki Kılınç, Antalya'da oğlunun adını taşıyan polis merkezinden bugün itibarıyla emekliye ayrıldı.

Kılınç'ı, son iş gününde Antalya Valisi Münir Karaloğlu yalnız bırakmadı. Vali Karaloğlu, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehit babasını görev yaptığı Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Altınova Polis Merkezi'nde ziyaret ederek, şilt ile çeşitli hediyeler verdi.

Zeki Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 yıl emniyet teşkilatına gururla hizmet ettiğini belirterek, "Şundan dolayı gurur duyuyorum ki memleketimize en büyük hainliği, 40 yıllık planlar yapanlara karşı, birilerinin mücadele edip, onları ayaklarının altına alması gerekiyordu. 15 Temmuz'da evladımız Muhammet Oğuz Kılınç, o gün izinli olmasına rağmen gitti, vatanına en iyi şekilde hizmetini yaptı. Babasının, kendisi için çok istemiş olduğu şehadete kendisi kavuştu. Ben kendim şehit olamadım ama bir şehit babası olarak bu memlekete, devlete en iyi şekilde hizmet ettiğime inanıyorum." diye konuştu.

Kılınç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinden dolayı, kendisini son iş gününde yalnız bırakmayan Vali Karaloğlu ve diğer yetkililere de ayrıca teşekkür etti.

- Vali Karaloğlu'nun yılbaşı ziyaretleri

Öte yandan, Vali Karaloğlu, beraberindeki protokol üyeleriyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyaret etti.

Hasta çocuklara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, hediyeler veren Vali Karaloğlu, sağlık çalışanları ve refakatçıların da yeni yılını kutladı.

Karaloğlu, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ziyarette bulundu.

Daha sonra Aksu Uygulama Noktası'na geçen Vali Karaloğlu, 2018'in son dakikalarında burada görevli polis ve jandarma personeliyle bir süre sohbet etti.

Sürücüler ile yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol eden Karaloğlu, çikolata ikramında bulundu.

Yeni yılın hayırlar getirmesini dileyen Karaloğlu, 2019'un ilk dakikalarında Yeşilkaraman Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Vali Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, acısıyla tatlısıyla sevinci ve hüznüyle bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni hedefler ve umutlarla yeni bir yıla merhaba demenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gerek Antalya gerekse Türkiye açısından 2018'in önemli, verimli bir yıl olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "2018'i Antalya'da rekorlarla kapattık. 2019'dan da beklentimiz yüksek." değerlendirmesini yaptı.