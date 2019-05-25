Şehit oğlunu üniformasını giyerek uğurladı Trafik kazasında şehit olan motosikletli yunus timinde görevli polis memuru Mustafa Kartal, son yolculuğuna uğurlandı - Şehidin babası Fazıl Kartal oğlunun üniformasıyla törene katıldı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan’da dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü motosikletli yunus timinde görevli polis memuru Mustafa Kartal, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis memuru Kartal’ın naaşı, Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak cenaze töreninin düzenleneceği Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi. İkindi vakti düzenlenen törene, şehidin yakınları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Çalışkan, şehit oğlunun üniformasıyla törene katılan baba Fazıl Kartal’a başsağlığı dileyerek, teselli etti. Kartal'ın cenazesi kılınan namazın ardından, Soğanlık Mezarlığı'na defnedildi.



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