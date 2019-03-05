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Şehit Nurullah Oymak’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Aktütün Karakoluna terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Nurullah Oymak’ın annesi Ummuhan Oymak memleketi Afyonkarahisar’da son yolculuğuna uğurlandı.

05 Mart 2019 Salı 20:07
Şehit Nurullah Oymak’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Aktütün Karakoluna terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Nurullah Oymak’ın annesi Ummuhan Oymak memleketi Afyonkarahisar’da son yolculuğuna uğurlandı.



Balçıkhisar köyüne bağlı Merkez Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Cumhuriyet Savcısı Serdar Ertaş, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ve protokol üyeleri katıldı. Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından şehit Nurullah Oymak’ın annesi Ummuhan Oymak Balçıkhisar Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazının ardından merhum Ummuhan Oymak’ın eşi Sabri Oymak ve ailesi taziyeleri kabul etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 20:07
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