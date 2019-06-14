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Şehit Necmettin öğretmenin öğrencileri mezun oldu

Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ilkokuldan mezun olan öğrencileri, buruk mutluluk yaşadı

14 Haziran 2019 Cuma 12:24
Şehit Necmettin öğretmenin öğrencileri mezun oldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, karnelerini alarak ilkokuldan mezun oldu.

Yılmaz'ın isminin verildiği Siverek ilçesinin Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilkokulda, Kaymakam Mustafa Çiftçiler ve protokol üyelerinin elinden karnelerini alan öğrencilerin hüzünlü oldukları görüldü.

Tahtaya "Seni unutmayacağız öğretmenim" yazan öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra şehit öğretmenin duvardaki fotoğrafını öptü. Öğrencilere Kaymakam Çiftçiler de çeşitli hediyeler verdi.

Çiftçiler, konuşmasında, karne dağıtım töreni için özellikle şehit Necmettin Yılmaz'ın okulunu tercih ettiklerini belirterek, kendisini unutmayacaklarını söyledi.

Ülkenin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapan Çiftçiler, teröristlerin asla hedeflerine ulaşamayacağını dile getirdi.

Öğrencilerden Emrullah Subay ise önceki yıl karnesini öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın elinde aldığını, o günü unutamadığını ifade etti.

Öğretmenlerini çok sevdiklerini belirten Subay, "Necmettin öğretmenimle burada çok güzel anılarımız oldu. Kendisi gerçekten işini severek yapıyordu. O yüzden bendeki değeri çok farklı. Bugün okuldan mezun oluyorum ama öğretmenimi ve buradaki anılarımı unutmayacağım. İnşallah ben de onun gibi öğretmen olup ülkeme hizmet etmek istiyorum." dedi.

Aliye Sunkar ise Necmettin öğretmenden sonra karne günlerinin kendileri için ayrı bir önem taşımaya başladığını vurgulayarak, mezun olduğu okulu şehit öğretmeni için ziyaret etmeye devam edeceğini aktardı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütü PKK mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak kaçırılmış, daha sonra da şehit edilmişti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:24
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